Юлия Ефимова: «Мне не хочется заканчивать карьеру на такой ноте. Нужна позитивная точка, поэтому я еще годик попробую взять»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию рассказала о планах на дальнейшую карьеру.

На Олимпиаде-2020 Ефимова стала пятой на дистанции 100 м брассом. На 200 м она не отобралась.

— Если по пятибалльной шкале оценивать 2021 год в плавании, что бы вы поставили сами себе?

— А надо прям оценку ставить? Я после Олимпиады очень сильно расстроилась. Сначала не позволяла себе выплеск эмоций. Успокаивала себя тем, что мне это не так важно, и это мои четвертые Игры — ну да, может быть, последние. И это всего лишь плавание, а жизнь-то продолжается.

Но через какое-то время эмоции выплеснулись, и стало легче. Я сильно переживала, что очень многое сделала, а результата не было. И вообще очень много непонятного.

— Какие сейчас мысли о ближайшем будущем?

— Куча всего уже произошло. Я планировала поехать по всем этапам Кубка мира. Но в итоге — ковид. И я пропустила первые два этапа, сидела дома две недели. Не было сильных симптомов, ничего такого. Но сейчас появились какие-то проблемы с дыханием. Или, может, я сама себя накручиваю?

— У вас был ковид?

— Да, я сдала положительный тест, переболела. Прямо перед этапом Кубка мира в Германии. Хорошо хоть на последние два этапа успела. Но хотелось больше соревнований. Поэтому сейчас я приняла решение, что поеду на чемпионат России в Санкт-Петербург (16-21 ноября) и попробую отбираться на мир на короткой воде (ОАЭ, 13–18 декабря).

— А ведь говорили, что короткая вода — не для Ефимовой.

— Да, все эти повороты и старты. Но я помню, как в 2013 году достаточно быстро плыла. Просто потом перестала ее практиковать. Потому что просто не люблю короткую воду. Но если взять мои результаты на российском этапе Кубка мира, когда я плавала всю неделю даже без тренера — цифры были очень приличными, особенно на сотне.

Я отказалась от чемпионата Европы, потому что думала: надо все-таки тренироваться. А теперь даже пожалела, потому что как-то легко начала сбрасывать секунды со своих результатов. Расплылась на стартах…

— Так что же с будущим?

— Разные возникали мысли. Но сейчас мне не хочется заканчивать карьеру на такой ноте. Нужна позитивная точка. Поэтому я еще годик попробую взять.

Очень странно и непонятно, что я так перед вложилась — и результата не было вообще. А потом прошло полтора месяца, я ничего не делала, переболела — и выплыла практически на свое лучшее время, если брать 100 м. Может, мне стоит меньше тренироваться? Но еще один год я теперь поплавать хочу, – сказала Ефимова.