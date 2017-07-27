Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина завершила карьеру

Теги синхронное плавание Алла Шишкина сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сообщила, что завершает карьеру.

«Я ухожу.

Я уже много раз это сказала в СМИ, но так, чтобы написать тут и поделиться с вами, еще нет. Это официальное заявление, если хотите, специально для вас, мои дорогие подписчики. Вы даже не представляете, как вы своими сообщениями и комментариями поддерживали и поддерживаете меня.

Это был большой спортивный путь длиной в 25 лет. На этом пути было очень многое. Взлеты и падения, неверие в меня и вера в себя, помощь близких и предательства друзей. А также очень много работы, тяжелой, изматывающей, но все равно любимой. Всегда на этом пути рядом со мной были люди, которые помогали мне стать тем, кем я стала, и им я хочу сказать большое спасибо.

3 Олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира и 6 золотых медалей чемпионатов Европы. У девочки с неидеальными данными, но с невероятным упорством, трудолюбием и верой в мечту. Нет ничего невозможного, и я это доказала. Жизнь продолжается…РусАллочка еще напишет книгу, даже не сомневайтесь», – написала Шишкина.

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