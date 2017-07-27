Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина завершила карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию сообщила, что завершает карьеру.

«Я ухожу.

Я уже много раз это сказала в СМИ, но так, чтобы написать тут и поделиться с вами, еще нет. Это официальное заявление, если хотите, специально для вас, мои дорогие подписчики. Вы даже не представляете, как вы своими сообщениями и комментариями поддерживали и поддерживаете меня.

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Это был большой спортивный путь длиной в 25 лет. На этом пути было очень многое. Взлеты и падения, неверие в меня и вера в себя, помощь близких и предательства друзей. А также очень много работы, тяжелой, изматывающей, но все равно любимой. Всегда на этом пути рядом со мной были люди, которые помогали мне стать тем, кем я стала, и им я хочу сказать большое спасибо.

3 Олимпийских золота, 14 золотых медалей чемпионатов мира и 6 золотых медалей чемпионатов Европы. У девочки с неидеальными данными, но с невероятным упорством, трудолюбием и верой в мечту. Нет ничего невозможного, и я это доказала. Жизнь продолжается…РусАллочка еще напишет книгу, даже не сомневайтесь», – написала Шишкина.