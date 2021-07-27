Духовник сборной России на Олимпиаде: «Молитва против коронавируса, безусловно, читается. Это уже традиция в храмах»

Духовник сборной России на Олимпийских играх в Токио протоиерей Андрей Алексеев рассказал, что читает специальную молитву против коронавируса.

«Безусловно, такая молитва читается. Святейший Патриарх благословил читать специальные молитвы, которые я возношу за каждой литургией, а также присоединяю к молебну специальную молитву о соответствующей ситуации, об этом недуге.

Это уже традиция в храмах, которые в русской церкви несут подобную духовную составляющую, чтобы внести свой вклад. Мы обращаемся к богу с просьбой о помощи в этой ситуации, где каждый из нас нуждается в этой поддержке», – сказал Алексеев.

По состоянию на 28 июля ни один россиянин, находящийся на летних Олимпийских играх в Токио, не болен коронавирусом.

Олимпиадой в Токио спасли поколение спортсменов, но все ограничения превратили ее в бутафорию. Объясняем изнутри

🥈 Серебро у пловцов в эстафете 4х200! Двое дзюдоистов в полуфиналах, в фехтовании провал второй день подряд. Онлайн Олимпиады