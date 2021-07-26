Евгений Рылов: «Мне не дали выйти на награждение Олимпиады в маске с котиком. Плакать хочу»

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Организаторы Олимпиады-2020 не разрешили российскому пловцу Евгению Рылову выйти на награждение в маске с изображением кошачьей пасти.

Рылов одержал победу на дистанции 100 м на спине. На заплывы россиянин выходил в маске с котом, но на награждение надел обычную медицинскую маску. Антиковидный протокол в Токио-2020 предполагает ношение маски спортсменами во время церемоний.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: «Извините, нельзя». Но я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», – сказал Рылов.

 
 
 
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