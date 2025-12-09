0

«Тампа-Бэй» подписала защитника Джейсона Пьерр-Пола. Последний раз он выходил на поле в 2023 году

«Тампа-Бэй Бакканирс» подписывают 36-летнего эдж-рашера Джейсона Пьерр-Пола в тренировочный состав после просмотра.

Пьерр-Пол в последний раз выходил на поле в 2023 году, сыграв три матча — один за «Нью-Орлеан Сейнтс» и два за «Майами Долфинс». Его последний полноценный сезон пришелся на 2022 год в «Балтимор Рейвенс», где он сделал три сэка и семь захватов с потерей ярдов.

У «Тампа-Бэй» 32 сэка в сезоне — 13-й показатель в лиге. В матче с «Сейнтс» лайнбекер Хаасон Реддик получил травму голеностопа и не вернулся в игру.

За четыре сезона в «Тампа-Бэй» (2018–21) Пьерр-Пол сделал 33 сэка — 10-й результат в истории клуба — а также 35 захватов с потерей ярдов и 55 ударов по квотербеку. Он восемь раз спровоцировал фамбл и трижды подбирал мяч. Клуб не стал продлевать его контракт после сезона-2021, когда он сделал 2,5 сэка и один спровоцированный фамбл.

Пьерр-Пол был выбран под 15-м номером драфта-2010 «Нью-Йорк Джайентс» и выиграл Супербоул с командой в 2012 году. В 2015 году он лишился указательного пальца правой руки и повредил другие пальцы после неосторожного обращения с пиротехникой. За карьеру на его счету — 94,5 сэка.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoДжейсон Пьер-Пол
logoТампа-Бэй
logoНФЛ
