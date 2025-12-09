Мендоса и Лав вошли в число финалистов на приз Хайсмана

Стали известны четыре финалиста в борьбе за приз Хайсмана — награды лучшему игроку студенческого футбола. За трофей поборются раннинбек «Нотр-Дама» Джеремайя Лав, квотербек «Индианы» Фернандо Мендоса, квотербек «Вандербилта» Диего Павиа и квотербек «Огайо Стейт» Джулиан Сейн. Финалисты приглашены на церемонию вручения, которая пройдет в субботу в Нью-Йорке.

Лав занимает четвертое место в FBS по выносным ярдам (1372), пятое — по среднему числу ярдов за игру (114,33) и третье — по выносным тачдаунам (18). «Нотр-Дам» не прошел в плей-офф и отказался от участия в боуле.

Мендоса помог «Индиане» завоевать первый посев в плей-офф. Он набрал 2980 пасовых ярдов, сделал 33 пасовых тачдауна (лучший показатель в стране) и шесть выносных.

Павиа установил рекорд университета, набрав 3192 пасовых ярда и 27 тачдаунов. Он стал первым финалистом Хайсмана в истории «Вандербилта».

Сейн помог «Огайо Стейт» удерживать первую позицию в рейтинге значительную часть сезона. Он сделал 3329 пасовых ярдов и делит второе место в стране по числу пасовых тачдаунов (31).