Шедур Сандерс объявлен стартовым квотербеком «Кливленда» до конца сезона

Главный тренер «Кливленд Браунс» Кевин Стефански объявил, что новичок Шедур Сандерс будет стартовым квотербеком команды в оставшейся части сезона.

«Он постоянно прибавляет на поле и при подготовке к игре. Он много работает, и мне нравится направление его развития. Он понимает, что всегда есть моменты, которые можно улучшить. Но он очень целеустремлен», — сказал Стефански.

В матче против «Теннесси Тайтенс» (29:31) Сандерс реализовал 23 из 42 передач на 364 ярда, с тремя тачдаунами и перехватом, а также набрал 29 ярдов с тачдауном на выносе. Он установил личные рекорды по точности, пасовым ярдам и пасовым тачдаунам и стал вторым новичком с 1970 года, кто набрал 350+ пасовых ярдов, 3+ пасовых тачдауна и 1+ выносной тачдаун в одной игре.

Он также стал вторым квотербеком с 2000 года (после Аарона Роджерса), который отдал четыре и более точных передачи на 50+ ярдов в своих первых трех матчах в стартовом составе.