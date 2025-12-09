0

Шедур Сандерс объявлен стартовым квотербеком «Кливленда» до конца сезона

Главный тренер «Кливленд Браунс» Кевин Стефански объявил, что новичок Шедур Сандерс будет стартовым квотербеком команды в оставшейся части сезона.

«Он постоянно прибавляет на поле и при подготовке к игре. Он много работает, и мне нравится направление его развития. Он понимает, что всегда есть моменты, которые можно улучшить. Но он очень целеустремлен», — сказал Стефански.

В матче против «Теннесси Тайтенс» (29:31) Сандерс реализовал 23 из 42 передач на 364 ярда, с тремя тачдаунами и перехватом, а также набрал 29 ярдов с тачдауном на выносе. Он установил личные рекорды по точности, пасовым ярдам и пасовым тачдаунам и стал вторым новичком с 1970 года, кто набрал 350+ пасовых ярдов, 3+ пасовых тачдауна и 1+ выносной тачдаун в одной игре.

Он также стал вторым квотербеком с 2000 года (после Аарона Роджерса), который отдал четыре и более точных передачи на 50+ ярдов в своих первых трех матчах в стартовом составе.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoКливленд
Кевин Стефански
logoШедур Сандерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 14-я неделя. «Лос-Анджелес Чарджерс» сыграл с «Филадельфией», другие результаты
9 декабря, 05:48
Овечкин – 7-й в мире среди спортсменов по трендовости запросов в Google в 2025 году. Теренс Кроуфорд – 1-й, Макилрой – 2-й, Гилджес-Александер – 4-й, Пакьяо – 6-й, Флэгг – 8-й
7 декабря, 11:27
Главные новости
НФЛ. 15-я неделя. «Тампа-Бэй» сыграет с «Атлантой», «Канзас-Сити» против «Лос-Анджелес Чарджерс», другие матчи
вчера, 21:35
НФЛ проинвестирует создание профессиональной лиги по флаг-футболу
вчера, 17:48
Тренер «Мичигана» отправлен в отставку за «неуместные отношения с сотрудницей» и арестован по подозрению в нападении
вчера, 15:32
НФЛ проведет матчи регулярного сезона в Мюнхене в 2026 и 2028 годах
вчера, 13:24
Джош Аллен и Пука Накуа попали в число лучших игроков 14-го тура НФЛ
вчера, 11:20
Филип Риверс — о возобновлении карьеры: «Шанс еще раз выйти на поле — это подарок»
вчера, 09:12
Риверс подписал контракт с «Индианаполисом». Он может занять третье место в списке самых возрастных квотербеков в истории НФЛ
10 декабря, 20:11
Экс-защитник «Чарджерс» Квентин Джаммер признался, что выходил на поле в состоянии алкогольного опьянения
10 декабря, 18:50
«Канзас-Сити» может лишиться шансов на плей-офф уже в воскресенье
10 декабря, 17:46
Защитник «Цинциннати» Трей Хендриксон пропустит остаток сезона после операции
9 декабря, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42