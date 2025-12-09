«Индианаполис» пригласил на просмотр 44-летнего Филипа Риверса. Квотербек завершил карьеру пять лет назад

«Индианаполис Колтс» намерены устроить просмотр 44-летнему Филипу Риверсу. Это решение обусловлено травмами в корпусе квотербеков команды: Дэниел Джонс в воскресенье порвал ахилл, Энтони Ричардсон находится в резерве для травмированных.

Новичок Райли Леонард должен выйти в стартовом составе на матч 15-го тура против «Сиэтл Сихокс», однако, по словам главного тренера Шейна Стайкена, он тоже испытывает проблемы с коленом.

Риверс завершил карьеру после сезона 2020 года, отыграв последний год как раз в составе «Колтс». Если он попадет в заявку на матч НФЛ, то перспектива его включения в Зал славы НФЛ будет отложена минимум до 2031 года. Сейчас Риверс входит в число полуфиналистов на включение в Зал славы в следующем году.

Риверс долго работал со Стайкеном в «Лос-Анджелес Чарджерс», где тот был тренером квотербеков и координатором нападения. В последний сезон Риверс отдал 68% точных передач, набрал 4169 ярдов и добился соотношения 24–11 по тачдаунам и перехватам, а «Колтс» завершили сезон с результатом 11–5 и вышли в плей-офф.

После завершения карьеры Риверс занимался семьей и тренировал школьную команду St. Michael Catholic, чей сезон закончился 28 ноября.