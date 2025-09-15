0

Джо Бурроу может пропустить три месяца из-за травмы пальца ноги

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу получил тяжелое повреждение пальца ноги, требующее операции и последующего восстановления не менее трех месяцев.

Бурроу травмировался во второй четверти матча против «Джексонвилл Джегуарс» (31:27). К победе команду привел дублер Джейк Браунинг, набравший 241 ярд, два тачдауна и три перехвата.

После игры Бурроу появился в защитном боте и с костылем. Это может стать уже третьим случаем за шесть сезонов, когда он пропускает значительное время из-за травмы. В 2020 году он досрочно завершил сезон после разрыва связок колена, а в 2023-м — после повреждения связки запястья.

Его возвращение, по самым оптимистичным прогнозам, возможно лишь к середине декабря.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoДжо Бурроу
травмы
logoЦинциннати
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 2-я неделя. «Канзас-Сити» сыграл с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» против «Хьюстона» и другие матчи
58сегодня, 06:20
Главные вопросы, переходы и игроки: что нас ждет в новом сезоне НФЛ?
129 сентября, 10:45
Главные новости
НФЛ. 2-я неделя. «Канзас-Сити» сыграл с «Филадельфией», «Тампа-Бэй» против «Хьюстона» и другие матчи
58сегодня, 06:20
«Атланта» отправила кикера Янгуэя Ку на скамейку запасных. В прошлом матче он не забил филд-гол на последних секундах
вчера, 16:26
«Даллас» обсуждал обмен Майки Парсонса с «Джетс» и нацеливался на Куиннена Уильямса
вчера, 15:20
«Кливленд» внес новичка Куиншона Джадкинса в заявку на матч против «Балтимора»
вчера, 14:24
«Нью-Ингленд» обменял ресивера Джейлинна Полка в «Нью-Орлеан»
вчера, 13:04
«Даллас» продлил контракт с Тайлером Смитом на 4 года и $96 млн
вчера, 12:22
Дублин планирует принимать студенческие матчи по американскому футболу до 2037 года
13 сентября, 17:42
«Канзас-Сити» — андердог перед домашним матчем с «Иглс». Это всего второй такой случай при Патрике Махоумсе
113 сентября, 15:29
YouTube пересчитал аудиторию матча «Чифс» — «Чарджерс», увеличив ее на 2,4 млн
13 сентября, 13:25
Завершивший карьеру квотербек Дерек Карр не исключает возвращения в НФЛ
13 сентября, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01