0

YouTube пересчитал аудиторию матча «Чифс» — «Чарджерс», увеличив ее на 2,4 млн

YouTube пересмотрел данные по просмотрам матча «Канзас-Сити Чифс» — «Лос-Анджелес Чарджерс», прошедшего в позапрошлую пятницу. По информации AwfulAnnouncing.com, средняя минута трансляции собрала 19,7 млн зрителей по всему миру вместо ранее заявленных 17,3 млн.

«Мы столкнулись с внутренней технической проблемой, из-за которой часть легитимных просмотров не была учтена. После обновления данных мы перепроверили показатели с Nielsen. Это неприятная ситуация, и в следующий раз мы сделаем лучше», — говорится в заявлении YouTube.

Домашняя аудитория увеличилась с 16,2 млн до 18,3 млн, международная — с 1,1 млн до 1,2 млн.

Даже обновленные показатели далеки от рекорда стриминга: в прошлом декабре две рождественские игры на Netflix собрали более 24 млн зрителей каждая.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoКанзас-Сити
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 1-я неделя. «Чикаго» сыграл с «Миннесотой» и другие результаты
1049 сентября, 05:30
«ЛА Чарджерс» — «Канзас-Сити». Реальность
8 сентября, 14:15
Главные новости
Завершивший карьеру квотербек Дерек Карр не исключает возвращения в НФЛ
сегодня, 11:19
Джерри Джонс — о переходе Майки Парсонса: «Это было правильное решение»
4сегодня, 09:12
НФЛ. 2-я неделя. «Грин-Бэй» сыграл с «Вашингтоном», «Канзас-Сити» против «Филадельфии» и другие матчи
28сегодня, 06:09
«Майами» провел собрание игроков после разгромного поражения от «Индианаполиса»
вчера, 18:39
НФЛ начала переговоры о проведении Супербоула-2029 в Лас-Вегасе
вчера, 17:33
Ресивер «Грин-Бэй» Джейден Рид выбыл на 6–8 недель из-за перелома ключицы
вчера, 16:27
Раннинбек «Вашингтона» Остин Эклер порвал ахилл
1вчера, 15:22
НФЛ. 1-я неделя. «Чикаго» сыграл с «Миннесотой» и другие результаты
1049 сентября, 05:30
«Колтс» стали первой командой с 1977 года, набравшей очки на каждом владении мячом
48 сентября, 17:45
Роджерс — о победе над «Джетс»: «Было приятно напомнить им, что я еще способен играть»
18 сентября, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01