YouTube пересчитал аудиторию матча «Чифс» — «Чарджерс», увеличив ее на 2,4 млн

YouTube пересмотрел данные по просмотрам матча «Канзас-Сити Чифс» — «Лос-Анджелес Чарджерс», прошедшего в позапрошлую пятницу. По информации AwfulAnnouncing.com, средняя минута трансляции собрала 19,7 млн зрителей по всему миру вместо ранее заявленных 17,3 млн.

«Мы столкнулись с внутренней технической проблемой, из-за которой часть легитимных просмотров не была учтена. После обновления данных мы перепроверили показатели с Nielsen. Это неприятная ситуация, и в следующий раз мы сделаем лучше», — говорится в заявлении YouTube.

Домашняя аудитория увеличилась с 16,2 млн до 18,3 млн, международная — с 1,1 млн до 1,2 млн.

Даже обновленные показатели далеки от рекорда стриминга: в прошлом декабре две рождественские игры на Netflix собрали более 24 млн зрителей каждая.