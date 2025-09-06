0

Ресивер «Чифс» Зейвьер Уорти травмировал плечо после столкновения с Трэвисом Келси

Принимающий «Канзас-Сити Чифс» Зейвьер Уорти покинул поле в матче против «Лос-Анджелес Чарджерс», проведя полторы минуты игрового времени.

В момент прохождения маршрута Уорти столкнулся с тайт-эндом Трэвисом Келси — оба выполняли пересекающиеся маршруты вблизи линии скримиджа.

Уорти сильно ударился правым плечом о газон, некоторое время оставался на поле, а затем ушел в раздевалку, держась за руку. Медицинский штаб проверил стабильность сустава, после чего Уорти направился в рентген-кабинет с полотенцем на голове.

Первоначально «Чифс» обозначили его статус как «возвращение под вопросом», однако позднее исключили его из состава до конца матча.

В отсутствие дисквалифицированного Раши Райса Уорти считался первым ресивером в команде и коснулся мяча дважды за первые три розыгрыша «Чифс».

«Канзас-Сити» уступил в матче со счетом 21:27.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
