1

Защитник «Иглс» Джейлен Картер был удален после первого розыгрыша в матче с «Далласом» за плевок в Дака Прескотта

Ди-тэкл «Филадельфия Иглс» Джейлен Картер был удален судейской бригадой в матче с «Даллас Каубойс», не успев принять участие ни в одном розыгрыше.

После начального удара в исполнении «Далласа» фуллбек «Филадельфии» Бен Вансумерен получил травму. Пока его осматривали врачи, квотербек гостей Дак Прескотт подошел к хадлу «Иглс» и плюнул на землю.

Картер подошел к Прескотту и плюнул на него, после чего находившийся рядом судья выбросил флаг. После совещания судьи удалили защитника «Иглс» до конца игры.

«Филадельфия» одержала победу в матче со счетом 24:20.

«Филадельфия Иглс» — действующие чемпионы Супербоула.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoДак Прескотт
logoНФЛ
logoДаллас
Джейлен Картер
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 1-я неделя. «Чарджерс» сыграли против «Канзас-Сити» и другие матчи
4010 минут назад
Шакил О′Нил заявил, что наденет платье, если «Ковбойс» проиграют «Иглз» на первой неделе сезона НФЛ
135 августа, 18:10
Главные новости
НФЛ. 1-я неделя. «Чарджерс» сыграли против «Канзас-Сити» и другие матчи
4010 минут назад
Том Брэди: «Квотербеки в НФЛ сейчас не так хорошо ментально подготовлены к игре, как 25 лет назад»
2 сентября, 15:01
«Питтсбург» продлил контракт с Джейленом Уорреном на два года
2 сентября, 12:49
Трэвис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке
2426 августа, 18:13Фото
Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. Она объявила об этом и показала обложку в подкасте Трэвиса Келси
214 августа, 14:39Видео
Аарон Роджерс — о новом шлеме: «Внутри как в долбаном космическом корабле»
13 августа, 15:24
Джордан Лав перенесет операцию на большом пальце руки
13 августа, 13:20
Брэндон Айюк должен вернуться в строй к шестому туру регулярного сезона
12 августа, 07:30
Клубы НФЛ рассматривают возможность обмена Тайрика Хилла из «Майами»
11 августа, 08:35
Трейлер хоррора «Он» про перспективного игрока в американский футбол
6 августа, 16:00Кино
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01