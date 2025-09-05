Защитник «Иглс» Джейлен Картер был удален после первого розыгрыша в матче с «Далласом» за плевок в Дака Прескотта

Ди-тэкл «Филадельфия Иглс» Джейлен Картер был удален судейской бригадой в матче с «Даллас Каубойс», не успев принять участие ни в одном розыгрыше.

После начального удара в исполнении «Далласа» фуллбек «Филадельфии» Бен Вансумерен получил травму. Пока его осматривали врачи, квотербек гостей Дак Прескотт подошел к хадлу «Иглс» и плюнул на землю.

Картер подошел к Прескотту и плюнул на него, после чего находившийся рядом судья выбросил флаг. После совещания судьи удалили защитника «Иглс» до конца игры.

«Филадельфия» одержала победу в матче со счетом 24:20.

«Филадельфия Иглс» — действующие чемпионы Супербоула.