Защитник «Иглс» Джейлен Картер был удален после первого розыгрыша в матче с «Далласом» за плевок в Дака Прескотта
Ди-тэкл «Филадельфия Иглс» Джейлен Картер был удален судейской бригадой в матче с «Даллас Каубойс», не успев принять участие ни в одном розыгрыше.
После начального удара в исполнении «Далласа» фуллбек «Филадельфии» Бен Вансумерен получил травму. Пока его осматривали врачи, квотербек гостей Дак Прескотт подошел к хадлу «Иглс» и плюнул на землю.
Картер подошел к Прескотту и плюнул на него, после чего находившийся рядом судья выбросил флаг. После совещания судьи удалили защитника «Иглс» до конца игры.
«Филадельфия» одержала победу в матче со счетом 24:20.
«Филадельфия Иглс» — действующие чемпионы Супербоула.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
