Патрик Махоумс: «Мы с Келси не обсуждали его возможный уход»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс признался, что не разговаривал с тайт-эндом Трэвисом Келси о потенциальном завершении карьеры.

На этой неделе Келси сообщил, что решение вернуться в 2025 году далось ему легко. Махоумс подтвердил, что этот вопрос даже не поднимался между ними в межсезонье.

«Мы никогда об этом не говорили. Конечно, у тебя где-то в глубине есть такие мысли — любой, кто провел много сезонов, может задуматься [о завершении карьеры]. Все хотят играть в матчах, но именно межсезонье — вот где по-настоящему тяжело», — сказал Махоумс.

Он добавил, что Келси просто нужно было время на перезагрузку после очередного длинного сезона. Сейчас, по словам квотербека, партнер по нападению снова в полной боевой готовности.

«Вы сами это видите — он готов. Он серьезно работал этой весной и с нетерпением ждет нового шанса побороться за титул», — отметил Махоумс.

В регулярке прошлого сезона Келси провел 16 матчей, сделав 97 приемов на 823 ярда и 3 тачдауна. В плей-офф он оформил 13 приемов на 175 ярдов и 1 тачдаун за три игры.