0

Патрик Махоумс: «Мы с Келси не обсуждали его возможный уход»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс признался, что не разговаривал с тайт-эндом Трэвисом Келси о потенциальном завершении карьеры.

На этой неделе Келси сообщил, что решение вернуться в 2025 году далось ему легко. Махоумс подтвердил, что этот вопрос даже не поднимался между ними в межсезонье.

«Мы никогда об этом не говорили. Конечно, у тебя где-то в глубине есть такие мысли — любой, кто провел много сезонов, может задуматься [о завершении карьеры]. Все хотят играть в матчах, но именно межсезонье — вот где по-настоящему тяжело», — сказал Махоумс.

Он добавил, что Келси просто нужно было время на перезагрузку после очередного длинного сезона. Сейчас, по словам квотербека, партнер по нападению снова в полной боевой готовности.

«Вы сами это видите — он готов. Он серьезно работал этой весной и с нетерпением ждет нового шанса побороться за титул», — отметил Махоумс.

В регулярке прошлого сезона Келси провел 16 матчей, сделав 97 приемов на 823 ярда и 3 тачдауна. В плей-офф он оформил 13 приемов на 175 ярдов и 1 тачдаун за три игры.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoПатрик Махоумс
logoКанзас-Сити
logoТрэвис Келси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси и квотербек «Канзаса» Махоумс снялись в ролике adidas. Спортсмены обменялись игровой формой с автографами
2113 июня, 09:34Фото
Тейлор Свифт и Трэвис Келси посетили игру «Флориды» и «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли. Они общались с Гретцки во 2-м периоде
713 июня, 08:46Фото
Главные новости
Том Брэди был против перехода квотербека Сэма Дарнолда в «Лас-Вегас» (The Athletic)
сегодня, 12:11
Си Джей Мозли объявил о завершении карьеры
сегодня, 10:09
Чирлидерши «Далласа» получат повышение зарплаты на 400%
2вчера, 17:53
«Хьюстон» подпишет защитника, не игравшего в НФЛ три года
вчера, 15:50
Шедур Сандерс оштрафован за превышение скорости. Он ехал 163 км/ч при разрешенных 97 км/ч
вчера, 13:48
Трейси Портер и Бретт Макси будут включены в Зал славы «Нью-Орлеана»
вчера, 11:46
«Балтимор» подписал контракт с корнербеком Джаиром Александром
вчера, 09:43
ЮФЛ. Финал. «Мичиган» сыграл с «Вашингтоном»
15 июня, 06:27
Майка Парсонс: «Промедление с продлением контракта обойдется «Далласу» дороже»
14 июня, 18:49
Брайс Перкинс признан MVP сезона-2025 в ЮФЛ
14 июня, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40