Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. Она объявила об этом и показала обложку в подкасте Трэвиса Келси
Тейлор Свифт объявила дату выхода нового альбома в подкасте Трэвиса Келси.
Альбом получил название The Life of a Showgirl – он выйдет 3 октября.
В пластинку войдут 12 треков, в том числе – дуэт с актрисой и певицей Сабиной Карпентер.
Свифт показала обложку альбома в подкасте своего парня и игрока «Канзас-Сити» Трэвиса Келси.
Келси ведет подкаст на ютуб вместе со своим братом Джейсоном – у них почти 3 млн подписчиков.
Эпизод с Тейлор Свифт уже набрал почти 10 млн просмотров за 15 часов с момента публикации.
