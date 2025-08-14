Новый альбом Тейлор Свифт выйдет 3 октября. Она объявила об этом и показала обложку в подкасте Трэвиса Келси

Тейлор Свифт объявила дату выхода нового альбома в подкасте Трэвиса Келси.

Альбом получил название The Life of a Showgirl – он выйдет 3 октября.

В пластинку войдут 12 треков, в том числе – дуэт с актрисой и певицей Сабиной Карпентер.

Свифт показала обложку альбома в подкасте своего парня и игрока «Канзас-Сити» Трэвиса Келси.

Келси ведет подкаст на ютуб вместе со своим братом Джейсоном – у них почти 3 млн подписчиков.

Эпизод с Тейлор Свифт уже набрал почти 10 млн просмотров за 15 часов с момента публикации.

