Бывший функционер «Питтсбурга»: «Мы могли выбрать Роджерса на драфте 2005 года»

Бывший директор по подбору игроков «Питтсбург Стилерс» Даг Уэйли рассказал, что клуб рассматривал возможность выбрать квотербека Аарона Роджерса на драфте–2005.

«Нам не пришлось бы подниматься на драфте. Мы просто ждали своего выбора. Мы оценивали Роджерса выше, чем он в итоге ушел, и были удивлены, что он падает», — сказал Уэйли.

На том драфте Роджерс был выбран «Грин-Бэй Пэкерс» под 24-м номером. «Стилерс» делали выбор под 30-м номером и взяли тайт-энда Хита Миллера. Годом ранее клуб уже выбрал квотербека — Бена Ротлисбергера, который в дебютном сезоне привел команду к показателю 15–1 и финалу АФК.

В карьере Роджерса было больше успешных пасовых показателей, но Ротлисбергер выиграл два Супербоула. В одном из них он уступил Роджерсу, когда тот привел «Пэкерс» к победе над «Стилерс».

В это межсезонье Роджерс подписал контракт с «Питтсбургом».