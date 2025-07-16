«Канзас-Сити» и Трей Смит согласовали четырехлетний контракт на $94 млн

Трей Смит подписал четырехлетний контракт с «Канзас-Сити Чифс» на $94 млн, из которых $70 млн гарантированы. Это сделает его самым высокооплачиваемым гардом в НФЛ.

Ранее в межсезонье «Чифс» применили к Смиту франчайз-тег, не позволив ему выйти на рынок свободных агентов. Если бы стороны не достигли соглашения до установленного дедлайна во вторник, игрок провел бы сезон-2025 на годичном контракте стоимостью $23,4 млн.

Выбранный в шестом раунде драфта–2021, Смит сразу стал основным игроком линии нападения. Он сыграл 67 матчей регулярки и 13 матчей плей-офф, начиная с дебютного сезона.

В прошлом году игрок впервые в карьере попал в Матч звезд.