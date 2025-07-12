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Патрик Махоумс — о 18 матчах в регулярке: «Я не в восторге от этой идеи»

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс заявил, что не поддерживают идею об увеличении регулярного сезона до 18 матчей.

«Если и вводить 18 игр, то нужно как-то добавлять недели отдыха, увеличивать паузы. Потому что к концу сезона становится все больше травм, а в ключевых матчах должны играть сильнейшие. Так что если и двигаться в этом направлении, то с обязательными дополнительными неделями отдыха. Но вообще я не в восторге от этой идеи», — сказал Махоумс.

Ранее о необходимости второй недели отдыха при расширении сезона говорил и квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу.

По мнению обозревателей, вопрос не в том, будет ли 18-й матч, а в том, когда он появится — до 2030 года по соглашению с профсоюзом игроков или уже после возможного локаута перед сезоном–2031.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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