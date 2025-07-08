Девятилетняя кузина владельца «Чифс» погибла во время наводнения в Техасе

Джейни Хант, девятилетняя кузина владельца «Канзас-Сити Чифс» Кларка Ханта, стала одной из жертв наводнения в Техасе на прошлой неделе.

Девочка числилась пропавшей без вести после выхода реки из берегов в районе детского лагеря в Техас-Хиллс-Кантри. В субботу ее тело было найдено и опознано. Она была правнучкой покойного нефтяного магната Уильяма Герберта Ханта.

«Наши сердца разбиты от масштабов трагедии и гибели стольких людей — в том числе дорогой кузины семьи Хант и нескольких дочерей наших друзей», — написала супруга владельца клуба Тэвия Хант в соцсетях.

По данным властей, в результате стихии в Техасе погибли более 100 человек, включая по меньшей мере 27 участников и сотрудников лагеря «Кэмп Мистик».