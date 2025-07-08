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«Чифс» получили годовую отсрочку по предложению о переезде в Канзас

Власти штата Канзас продлили до 30 июня 2026 года срок, в течение которого «Канзас-Сити Чифс» могут принять решение о строительстве нового стадиона на территории штата. Ранее крайний срок истекал 30 июня 2025 года.

Как сообщает WIBW.com, продление даёт клубу дополнительное время для выбора между двумя вариантами: обновлением стадиона «Арроухед» в штате Миссури или переездом в Канзас, где может быть построен крытый стадион — с потенциальной возможностью принять Супербоул.

Продление также позволяет «Чифс» вести переговоры с обеими сторонами, добиваясь более выгодных условий от штата, в котором команда решит остаться.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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