Экс-ресивер НФЛ Антонио Браун разыскивается по обвинению в покушении на убийство

Бывший ресивер НФЛ Антонио Браун стал фигурантом уголовного дела — власти Майами выдали ордер на его арест по обвинению в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел в мае на боксерском вечере в Майами.

Браун утверждал, что на него напали, и после дачи показаний его отпустили. Однако в соцсетях появились видеозаписи со звуками выстрелов.

По данным следствия, на видео зафиксировано, как Браун ударил другого мужчину, затем взял пистолет у охранника и побежал за тем, кого до этого ударил. Мобильная съемка зафиксировала два выстрела в момент приближения Брауна к потерпевшему.

Позднее пострадавший дал показания полиции. Он заявил, что после того как их разняли, Браун снова побежал на него с оружием и дважды выстрелил. Один из выстрелов, предположительно, задел шею.

Ордер предполагает залог в размере $10 тыс. и домашний арест до начала суда.

Антонио Браун, сыгравший 12 сезонов в НФЛ, пока не арестован.