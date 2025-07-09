Лайнбекер «Миннесоты» стал жертвой мошенников и лишился $240 тысяч

Лайнбекер «Миннесота Вайкингс» Даллас Тернер стал жертвой банковского мошенничества и лишился $240 тысяч, сообщает The Minnesota Star Tribune.

В апреле Тернер обратился в полицию, рассказав, что получил звонок от человека, представившегося сотрудником банка JP Morgan Chase. Мошенник сообщил, что кто-то выдает себя за Тернера в одном из отделений банка в Аризоне, и убедил игрока перевести деньги на два счета, зарегистрированных на некие ООО, чтобы якобы избежать кражи.

Тернер перевел по $120 тысяч на каждый из двух счетов. По данным полиции, в деле фигурируют «несколько подозреваемых», но вернуть удалось лишь около $2,5 тысяч.

Тернер, выбранный в первом раунде драфта из «Алабамы», проводит второй сезон по контракту новичка с «Миннесотой» на $15,76 млн. Из них $8,28 млн он получил в виде бонуса при подписании. В сезоне-2024 игрок заработал $750 тысяч.

В своем дебютном сезоне Тернер сыграл в 16 матчах и набрал 20 захватов, 3 захвата с потерей ярдов и 3 сэка.