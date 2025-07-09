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Кирк Казинс — о выборе «Атланты» на драфте: «У меня не было причин уезжать из Миннесоты, если оба клуба собирались брать квотербека в первом раунде»

Квотербек Кирк Казинс заявил, что не знал о намерении «Атланта Фэлконс» выбрать квотербека Майкла Пеникса на драфте и это повлияло бы на его решение в межсезонье.

«Я подписал контракт с «Атлантой» и был рад начать с чистого листа. Но потом случился драфт НФЛ, и я был довольно удивлен. Я не ожидал, что мы возьмем квотербека так высоко. В тот момент я почувствовал, что меня немного ввели в заблуждение. Если бы я знал об этом в период подписаний на рынке свободных агентов, это определенно повлияло бы на мое решение. У меня не было причин уезжать из Миннесоты, если оба клуба собирались брать квотербека в первом раунде. Но за 12 лет в этой лиге я понял, что тебе никто ничего не должен. Все зависит от того, как ты проявишь себя и заработаешь место в составе», — сказал Казинс в первом эпизоде шоу Quarterback на Netflix.

По словам Казинса, его ожидания до травмы были связаны с долгосрочным будущим в «Миннесоте». Однако разрыв ахилла изменил ситуацию, и клуб предложил только краткосрочный контракт, в то время как «Атланта» сделала четырехлетнее предложение с $100 млн гарантированных.

«Я не хотел уезжать из Миннесоты. Нам там все нравилось. Но стало ясно, что нас ждет лишь контракт «год за годом», а этого мы не хотели. Мы спросили: «Может, дадите более долгосрочную сделку?» Они сказали: «Нет, нас устраивает наше предложение». Я ответил: «Хорошо, тогда решение за меня уже принято»», — добавил Казинс.

К старту сезона 36-летний квотербек восстановился после травмы, но не смог играть в полную силу. В концовке сезона его заменил Пеникс, который теперь считается основным игроком на 2025 год. Несмотря на разговоры об обмене, Казинс по-прежнему числится в составе и может начать сезон в статусе дорогостоящего дублера.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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