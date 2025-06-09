Джейлен Рэмзи не приедет на обязательные мини-сборы «Долфинс»

Как сообщает NFL Media, корнербек Джейлен Рэмзи не примет участия в обязательных мини-сборах «Майами Долфинс», которые пройдут на этой неделе.

Игрок по-прежнему числится в составе «Долфинс», но клуб активно ищет варианты для обмена. Решение Рэмзи пропустить оставшуюся часть межсезонной программы воспринимается как ожидаемое развитие ситуации на фоне явного охлаждения отношений между игроком и командой.

Главный тренер Майк Макдэниел на днях заявил, что не следит за процессом переговоров по обмену в ежедневном режиме.

В прошлом сезоне Рэмзи провел 17 матчей, сделал 60 захватов, сбил 11 передач и оформил 2 перехвата.