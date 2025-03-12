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«Индианаполис» подписал квотербека Дэниела Джонса на один год

Квотербек Дэниел Джонс подписал контракт с «Индианаполис Колтс» на один год и $14 млн, сообщает ESPN.

Джонс мог остаться в «Миннесота Вайкингс», но выбрал возможность побороться за место стартового квотербека «Колтс» в 2025 году. Его конкурентом станет Энтони Ричардсон, выбранный в первом раунде драфта.

В 2023 году Джонс вернулся на поле после разрыва крестообразных связок и провел 10 матчей в стартовом составе «Нью-Йорк Джайентс». Однако после серии из восьми поражений команда приняла решение перевести его в резерв, сделав третьим квотербеком в иерархии, чтобы избежать риска новой травмы и гарантийных выплат по контракту. Джонс запросил и получил отчисление, после чего присоединился к «Вайкингс».

«Миннесота» включила Джонса в основной состав перед матчами плей-офф, но он не сыграл в уайлд-кард раунде против «Рэмс».

Шестой номер драфта-2019, Джонс провел 69 матчей в стартовом составе за шесть сезонов в НФЛ. В 2022 году он привел «Джайентс» к плей-офф, установив личный рекорд по пасовым ярдам за сезон (3205), а также сделав 15 тачдаунов при 5 перехватах. За карьеру он набрал 14 582 пасовых ярда, 70 тачдаунов и 47 перехватов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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контракты
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