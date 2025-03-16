Джуджу Смит-Шустер возвращается в «Канзас-Сити»

Ресивер Джуджу Смит-Шустер заключил однолетний контракт с «Канзас-Сити Чифс», сообщает ESPN.

28-летний Смит-Шустер провел 14 матчей за «Канзас-Сити» в сезоне-2024, сделав 18 приемов на 231 ярд и два тачдауна.

В 2022 году Смит-Шустер был лидером среди ресиверов «Чифс» и помог команде выиграть Супербоул, сделав 78 приемов на 933 ярда. После этого он ушел в «Нью-Ингленд» в статусе свободного агента. В 2023 году за «Пэтриотс» он сыграл 11 матчей, набрав 260 ярдов и один тачдаун, но был отчислен во время тренировочных сборов летом 2024-го.

Смит-Шустер начал карьеру в «Питтсбурге», который выбрал его во втором раунде драфта-2017. В 2018 году он провел свой лучший сезон, сделав 111 приемов на 1 426 ярдов. За восемь лет в НФЛ на его счету 448 приемов, 5 279 ярдов и 33 тачдауна.