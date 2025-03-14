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«Канзас-Сити» подписал однолетний контракт с квотербеком Гарднером Миншью

Квотербек Гарднер Миншью продолжит карьеру в «Канзас-Сити Чифс». По данным нескольких источников, он согласовал однолетний контракт с клубом.

28-летний Миншью был официально отчислен «Лас-Вегасом» в среду. В прошлом сезоне он сыграл 10 матчей (9 в стартовом составе), набрав 2 013 ярдов при 66,3% точности передач, сделав 9 тачдаунов и 10 перехватов. Он пропустил концовку сезона после перелома ключицы в матче 12-го тура против «Денвера».

Несмотря на травму, «Чифс» сочли его состояние удовлетворительным и подписали контракт.

Миншью был выбран в шестом раунде драфта-2019. За карьеру он провел 59 матчей (46 в старте) за «Джексонвилл», «Филадельфию», «Индианаполис» и «Лас-Вегас», набрав 11 950 ярдов, 68 тачдаунов и 34 перехвата.

Приход Миншью, вероятно, означает, что Карсон Венц покинет «Чифс», где он был дублером в сезоне-2024.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Гарднер Миншью
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