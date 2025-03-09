«Канзас-Сити» продлил контракт с Маркизом Брауном на год

«Канзас-Сити Чифс» заключили новый однолетний контракт с ресивером Маркизом «Голливудом» Брауном, сообщает NBC Sports.

Первый сезон Брауна в «Канзас-Сити» сложился неудачно. Из-за травмы он сыграл только два матча в регулярном чемпионате, сделав 9 приемов на 91 ярд. В плей-офф он принял участие во всех трех матчах, но записал на свой счет лишь 5 приемов на 50 ярдов.

Браун набрал 1 008 ярдов на приеме в составе «Балтимора» в сезоне-2021, и «Чифс» рассчитывают, что в 2025 году, будучи здоровым, он сможет вернуться на прежний уровень.