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«Лос-Анджелес Рэмс» отчислили Купера Каппа

«Лос-Анджелес Рэмс» отчислили ресивера Купера Каппа, сообщает NFL Media. Решение вступило в силу в среду, после начала нового сезона НФЛ.

Ожидалось, что клуб попытается обменять 30-летнего игрока, однако сделка так и не состоялась. Отчисление Каппа, оформленное после 1 июня, позволит «Рэмс» расчистить $15 млн под потолком зарплат, тогда как немедленное отчисление оставляет $22,26 млн неиспользуемых средств и освобождает $7,52 млн.

Капп был выбран в третьем раунде драфта-2017 и за время выступлений в «Лос-Анджелесе» сделал 634 приема на 7776 ярдов и 57 тачдаунов. В 2021 году он был признан лучшим игроком в нападении и стал MVP Супербоула LVI, в котором «Рэмс» обыграли «Цинциннати Бенгалс».

После отчисления Капп получил статус свободного агента и может подписать контракт с любой командой. Ранее «Лос-Анджелес» договорился с Даванте Адамсом, который составит дуэт с Пукой Накуа в обновленной группе ресиверов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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logoКупер Капп
logoЛос-Анджелес Рэмс
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