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«Рэмс» обменяют гарда Джону Джексона в «Чикаго»

«Лос-Анджелес Рэмс» договорились об обмене гарда Джоны Джексона в «Чикаго Беарс» за выбор в шестом раунде драфта-2025, сообщает ESPN.

Сделка станет официальной с началом нового финансового года НФЛ на следующей неделе.

28-летний Джексон подписал с «Рэмс» трехлетний контракт на $51 млн в прошлом межсезонье, но пропустил часть сезона из-за травмы. После восстановления он остался на скамейке, так как тренерский штаб решил не менять стартовую пятерку линии.

В 2024 году Джексон вышел в старте в четырех матчах, включая игру 18-й недели, когда «Рэмс» дали отдых основным игрокам.

«Чикаго» возьмет на себя оставшуюся часть его контракта. В 2025 году он заработает $17,5 млн, также его контракт будет действовать в 2026 году.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Джона Джексон
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