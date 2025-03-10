Давантей Адамс подпишет двухлетний контракт с «Рэмс»
Ресивер Давантей Адамс согласовал двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Рэмс». По информации инсайдера NFL Media Иэна Рапопорта, сумма сделки составит $46 млн, из которых $26 млн гарантированы.
В сезоне-2024 32-летний Адамс выступал за «Лас-Вегас» и «Нью-Йорк Джетс», набрав 1 063 ярда и 8 тачдаунов за 85 приемов мяча. Ожидалось, что он может последовать за квотербеком Аароном Роджерсом в его новую команду, но в итоге проведет свой 12-й сезон в НФЛ с Мэттью Стэффордом.
Адамс за карьеру совершил 957 приемов мяча на 11 844 ярда и 103 тачдауна в 164 матчах.
После приобретения Адамса «Рэмс» могут расстаться с Купером Каппом, который выставлен на обмен и может быть отчислен, если не найдется потенциальный покупатель.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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