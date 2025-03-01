2

«Джайентс» рассматривают вариант с подписанием Аарона Роджерса

«Нью-Йорк Джайентс» продолжают поиск квотербека после того, как Мэттью Стэффорд договорился об изменении условий контракта и остался в «Лос-Анджелес Рэмс».

По информации инсайдера NFL Network Иэна Рапопорта, одним из вариантов для «Джайентс» является Аарон Роджерс.

Ранее «Нью-Йорк Джетс» объявили, что расстанутся с Роджерсом. Ожидается, что 41-летний квотербек станет свободным агентом после 1 июня.

Роджерс перешел в «Джетс» перед сезоном-2023 после 18 лет в «Грин-Бэй». Однако его первый сезон в Нью-Йорке ограничился четырьмя розыгрышами из-за разрыва ахиллова сухожилия. В 2024 году он сыграл 17 матчей, набрал 3 897 ярдов, сделал 28 тачдаунов и 11 перехватов. «Джетс» завершили сезон с результатом 5-12, в результате чего главный тренер Роберт Сале и генеральный менеджер Джо Даглас были уволены в середине сезона.

В настоящее время в составе «Джайентс» есть только один квотербек — Томми Девито. Пока неизвестно, будет ли команда выбирать разыгрывающего на драфте, но в Нью-Йорке рассматривают возможность подписания опытного игрока.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНью-Йорк Джайентс
logoНФЛ
logoАарон Роджерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аарон Роджерс хочет играть за «Рэмс» вместе с Давантеем Адамсом
27 февраля, 13:02
«Джетс» объявили о расставании с Аароном Роджерсом
114 февраля, 07:18
Главные новости
HBO ведет переговоры о съемках документального сериала Hard Knocks с командой Билла Беличика
вчера, 13:17
Квотербек университета Майами Кэм Уорд не будет участвовать в пасовых упражнениях на съезде скаутов НФЛ
вчера, 11:15
«Рэмс» продлили контракт с левым тэклом Алариком Джексоном на три года
вчера, 11:07
Мэттью Стэффорд останется в «Рэмс» после изменения условий контракта
вчера, 07:02
«Тампа-Бэй» восстановит Джона Грудена в Кольце славы клуба
28 февраля, 15:39
Трэвис Хантер хочет в НФЛ проводить 100% розыгрышей в защите и нападении
28 февраля, 13:34
Потолок зарплат НФЛ на сезон-2025 установлен на уровне $279,2 млн
28 февраля, 11:23
Защитник «Техас А&amp;М» Шемар Стюарт пробежал 40 ярдов за 4.57 секунды при весе в 121 кг
128 февраля, 09:13
«Канзас-Сити» планирует применить франчайз-тег в отношении Трея Смита
28 февраля, 07:14
Генменеджер «Сейнтс» подтвердил, что Дерек Карр останется в команде
27 февраля, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40
Центру «Филадельфии» Кэму Джургенсу провели операцию на спине после Супербоула
21 февраля, 11:32
«Нью-Орлеан» назначил Дага Нассмайера координатором нападения
21 февраля, 08:19
Гард «Далласа» Зак Мартин завершил карьеру
21 февраля, 06:14
«Филадельфия» назначила Кевина Патулло координатором нападения
20 февраля, 09:21