«Джайентс» рассматривают вариант с подписанием Аарона Роджерса

«Нью-Йорк Джайентс» продолжают поиск квотербека после того, как Мэттью Стэффорд договорился об изменении условий контракта и остался в «Лос-Анджелес Рэмс».

По информации инсайдера NFL Network Иэна Рапопорта, одним из вариантов для «Джайентс» является Аарон Роджерс.

Ранее «Нью-Йорк Джетс» объявили, что расстанутся с Роджерсом. Ожидается, что 41-летний квотербек станет свободным агентом после 1 июня.

Роджерс перешел в «Джетс» перед сезоном-2023 после 18 лет в «Грин-Бэй». Однако его первый сезон в Нью-Йорке ограничился четырьмя розыгрышами из-за разрыва ахиллова сухожилия. В 2024 году он сыграл 17 матчей, набрал 3 897 ярдов, сделал 28 тачдаунов и 11 перехватов. «Джетс» завершили сезон с результатом 5-12, в результате чего главный тренер Роберт Сале и генеральный менеджер Джо Даглас были уволены в середине сезона.

В настоящее время в составе «Джайентс» есть только один квотербек — Томми Девито. Пока неизвестно, будет ли команда выбирать разыгрывающего на драфте, но в Нью-Йорке рассматривают возможность подписания опытного игрока.