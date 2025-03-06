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«Лас-Вегас» продлит контракт с Максом Кросби на три года и $106,5 млн

Ди-энд «Лас-Вегас Рейдерс» Макс Кросби согласовал с клубом новый трехлетний контракт на $106,5 млн, сообщает инсайдер ESPN Адам Шефтер. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком НФЛ среди всех позиций, кроме квотербека.

По информации источников, контракт включает $91,5 млн гарантированных выплат. До подписания нового соглашения у Кросби оставалось два года по предыдущему контракту 2022 года, но без гарантированных денег.

Генеральный менеджер «Рейдерс» Джон Спайтек на съезде скаутов подчеркнул, что клуб видит в 27-летнем пас-рашере важную часть будущего команды. Сам Кросби также выражал желание остаться в «Лас-Вегасе».

Кросби, четырехкратный участник Матча звезд, с 2019 года сделал 59,5 сэка — это пятый результат в лиге за этот период. В сезоне-2024 он совершил 45 захватов и 7,5 сэка за 12 матчей, прежде чем перенес операцию на голеностопе.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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