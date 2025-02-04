«Балтимор» продлил контракт с координатором нападения Тоддом Монкеном

Координатор нападения «Балтимор Рейвенс» Тодд Монкен продлил контракт с клубом.

Монкен возглавил нападение «Рейвенс» перед сезоном 2023 года. За последние два года «Балтимор» финишировал в топ-4 лиги по набранным очкам. Также в прошлом сезоне команда стала первой по набранным ярдам.

В это межсезонье Монкен проходил собеседование на должность главного тренера в «Чикаго Беарс», «Джексонвилл Джегуарс» и «Лас-Вегас Рейдерс».