«Балтимор» продлил контракт с координатором нападения Тоддом Монкеном
Координатор нападения «Балтимор Рейвенс» Тодд Монкен продлил контракт с клубом.
Монкен возглавил нападение «Рейвенс» перед сезоном 2023 года. За последние два года «Балтимор» финишировал в топ-4 лиги по набранным очкам. Также в прошлом сезоне команда стала первой по набранным ярдам.
В это межсезонье Монкен проходил собеседование на должность главного тренера в «Чикаго Беарс», «Джексонвилл Джегуарс» и «Лас-Вегас Рейдерс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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