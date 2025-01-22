«Рейдерс» намерены нанять Пита Кэрролла главным тренером (The Athletic)

Бывший главный тренер «Сиэтл Сихокс» Пит Кэрролл может в скором времени возглавить «Лас-Вегас Рейдерс». Об этом сообщает издание The Athletic.

Кэрролл стал приоритетным вариантом для «Лас-Вегаса» после того, как их фаворит Бен Джонсон возглавил «Чикаго Беарс».

Поисками главного тренера в «Рейдерс» занимается миноритарный владелец клуба и семикратный чемпион Супербоула Том Брэди.

73-летний Кэрролл работал в «Сиэтле» с 2010-го по 2023-й, выигрывал приз Ломбарди и дважды выводил команду в Супербоул. По итогам сезона–2014 «Сихокс» уступили в решающем матче «Нью-Ингленд Пэтриотс» с Брэди на позиции квотербека.