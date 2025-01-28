Новый главный тренер «Лас-Вегаса» Пит Кэрролл — о Томе Брэди: «Нам помогает величайший на все времена»

Возглавивший на днях «Лас-Вегас Рейдерс» тренер Пит Кэрролл высказался о миноритарном владельце клуба и семикратном чемпионе Супербоула Томе Брэди.

«Наша миссия — выстроить команду вокруг позиции квотербека. В этом нам поможет величайший на все времена, и мы будем опираться на мнение Тома [Брэди], поскольку никто больше не обладает таким взглядом. Он уникален. Однако квотербек — лишь одна из позиций в команде, и нам нужно сделать так, чтобы работало все сразу», — сказал Кэрролл.

Также 73-летний специалист поблагодарил клуб за возможность возглавить четвертую команду в своей профессиональной карьере.

«Прежде всего, я не горжусь числом 73. Не это меня мотивирует. Дело не в том, чтобы успех дал ощущение, что ты еще востребован. В расчет всегда идет только то, что ты будешь делать дальше. Во время предыдущего футбольного сезона я оставался вне поле зрения. При этом я не отступал ни на шаг от того, что мы обычно делаем в НФЛ. Я благодарен за возможность вновь пройти этот путь», — сказал Кэрролл.

Ранее в карьере Кэрролл возглавлял «Нью-Йорк Джетс», «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».