Шон Маквей — об обновлении контракта Стэффорда: «Стал спать спокойнее по ночам»

Главный тренер «Лос-Анджелес Рэмс» Шон Маквей заявил, что продление соглашения с квотербеком Мэттью Стэффордом было приоритетным вариантом для клуба.

«Это всегда было нашей целью. Очень важно, что он остается лидером команды. Не могу быть более благодарным, рад этому и сплю спокойнее последние пару дней», — сказал Маквей.

«Рэмс» объявили о пересмотре контракта со Стэффордом в пятницу. По словам Маквея, соглашение рассчитано на 2025 год, но в будущем команда может пересматривать его условия ежегодно.

На прошлой неделе «Рэмс» также продлили контракт с тэклом Алариком Джексоном. По словам Маквея, клуб рассчитывает, что правый тэкл Роб Хейвенстайн и тайт-энд Тайлер Хигби останутся в составе на сезон-2025.

Будущее ресивера Купера Каппа остается неопределенным. «Рэмс» рассматривают возможность его обмена, но если сделка не состоится, клуб может его отчислить.