0

Шон Маквей — об обновлении контракта Стэффорда: «Стал спать спокойнее по ночам»

Главный тренер «Лос-Анджелес Рэмс» Шон Маквей заявил, что продление соглашения с квотербеком Мэттью Стэффордом было приоритетным вариантом для клуба.

«Это всегда было нашей целью. Очень важно, что он остается лидером команды. Не могу быть более благодарным, рад этому и сплю спокойнее последние пару дней», — сказал Маквей.

«Рэмс» объявили о пересмотре контракта со Стэффордом в пятницу. По словам Маквея, соглашение рассчитано на 2025 год, но в будущем команда может пересматривать его условия ежегодно.

На прошлой неделе «Рэмс» также продлили контракт с тэклом Алариком Джексоном. По словам Маквея, клуб рассчитывает, что правый тэкл Роб Хейвенстайн и тайт-энд Тайлер Хигби останутся в составе на сезон-2025.

Будущее ресивера Купера Каппа остается неопределенным. «Рэмс» рассматривают возможность его обмена, но если сделка не состоится, клуб может его отчислить.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoЛос-Анджелес Рэмс
logoШон Маквей
logoМэттью Стэффорд
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэттью Стэффорд останется в «Рэмс» после изменения условий контракта
1 марта, 07:02
Аарон Роджерс хочет играть за «Рэмс» вместе с Давантеем Адамсом
27 февраля, 13:02
Главные новости
«Канзас-Сити» обменяет четырехкратного чемпиона Супербоула Джо Туни в «Чикаго»
52 минуты назад
«Филадельфия» отчислит корнербека Джеймса Брэдберри перед открытием рынка свободных агентов
сегодня, 11:19
«Рэмс» обменяют гарда Джону Джексона в «Чикаго»
сегодня, 09:10
«Даллас» и Одигизува согласовали 4-летний контракт на $80 млн
сегодня, 07:03
«Джетс» отчислят ресивера Даванте Адамса
сегодня, 04:55
«Филадельфия» сделала Баркли самым высокооплачиваемым раннинбеком в истории НФЛ
2вчера, 19:43
Джимми Джонсон завершил комментаторскую карьеру на Fox Sports
вчера, 13:58
«Грин-Бэй» продлил контракт с лайнбекером Айзеей Макдаффи на два года
вчера, 11:45
«Миннесота» не станет использовать франчайз-тег в отношении Сэма Дарнолда
вчера, 09:35
«Цинциннати» второй год подряд применил франчайз-тег в отношении ресивера Ти Хиггинса
2вчера, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01
Задержаны подозреваемые в ограблении домов Патрика Махоумса, Трэвиса Келси и Джо Бурроу
21 февраля, 15:40
Центру «Филадельфии» Кэму Джургенсу провели операцию на спине после Супербоула
21 февраля, 11:32
«Нью-Орлеан» назначил Дага Нассмайера координатором нападения
21 февраля, 08:19
Гард «Далласа» Зак Мартин завершил карьеру
21 февраля, 06:14
«Филадельфия» назначила Кевина Патулло координатором нападения
20 февраля, 09:21