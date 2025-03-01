Квотербек университета Майами Кэм Уорд не будет участвовать в пасовых упражнениях на съезде скаутов НФЛ

Квотербек университета «Майами» Кэм Уорд отказался от участия в пасовых упражнениях на съезде скаутов НФЛ.

«Я не буду бросать. Думаю, записи матчей, накопленные за пять лет, говорят сами за себя», — заявил Уорд на встрече с журналистами.

Игрок сообщил, что проведет открытую тренировку в колледже 24 марта. В студенческой карьере он провел 57 матчей за три команды — «Инкарнейт Уорд», «Вашингтон Стейт» и «Майами».

По итогам сезона-2024 Уорд стал финалистом приза Хайсмана и был включен в первую символическую сборную страны. За карьеру он набрал 158 пасовых тачдауна при 37 перехватах, а также сделал 20 выносных тачдауна.

На съезде скаутов Уорд общался с представителями нескольких команд, включая «Теннесси», «Нью-Йорк Джайентс», «Лас-Вегас», «Кливленд», «Джетс» и «Нью-Орлеан». Квотербек охарактеризовал себя как игрока, готового выйти на поле сразу после драфта.