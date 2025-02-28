«Тампа-Бэй» восстановит Джона Грудена в Кольце славы клуба

«Тампа-Бэй Бакканирс» объявили о возвращении Джона Грудена в Кольцо славы команды. Решение принято спустя более чем три года после того, как его имя было удалено из списка.

Груден был исключен из Кольца славы в октябре 2021 года после публикации писем, в которых он использовал расистские, гомофобные и мизогинистические выражения. Эти материалы стали причиной его отставки с поста главного тренера «Лас-Вегас Рейдерс» в разгар сезона-2021.

В заявлении клуба отмечается, что Груден остается значимой фигурой в истории клуба. В 2002 году он привел «Бакканирс» к первой победе в Супербоуле, а за семь сезонов (2002–2008) одержал 57 побед в регулярном чемпионате и трижды выводил команду в плей-офф.

Тренер впервые был включен в Кольцо славы в 2017 году.