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Лиэм Коэн согласился возглавить «Джексонвилл» после ухода генерального менеджера в отставку

Координатор нападения «Тампа-Бэй Бакканирс» Лиэм Коэн переменил свое решение остаться в клубе и уведомил руководстве об уходе на позицию главного тренера «Джексонвилл Джегуарс».

Накануне Коэн отказался от второго собеседования в «Джегуарс» и снял свою кандидатуру. После этого владелец клуба Шед Хан отправил в отставку генерального менеджера Трента Балки.

Коэн меняет клуб в пятый раз за 5 лет. С 2020-го по 2023-й специалист переходил с позиции координатора нападения «Лос-Анджелес Рэмс» на аналогичную должность в университете Кентукки и обратно.

В сезоне 2024 года нападение «Бакканирс» под руководством Коэна финишировало в топ-4 по набранным ярдам. Квотербек Бейкер Мейфилд обновил личные рекорды по пасовым ярдам (4,500) и тачдаунам (41) за сезон.

Вакансии главных тренеров остались в 3 клубах НФЛ: «Лас-Вегасе», «Нью-Орлеане» и «Далласе».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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