Майк Флорио: Стэффорд может перейти в «Джайентс», а Роджерс — в «Рэмс»

Журналист Pro Football Talk Майк Флорио со ссылкой на свои источники спрогнозировал возможное развитие ситуации с квотербеками «Лос-Анджелес Рэмс» Мэттью Стэффордом и «Нью-Йорк Джетс» Аароном Роджерсом.

По информации Флорио, «Нью-Йорк Джайентс» могут предложить Стэффорду более выгодный контракт, чем «Рэмс».

Перед главным тренером «Джайентс» Брайаном Дэболлом поставлена задача улучшить результаты команды после сезона-2024, завершившегося с показателем 3–14. В прошлом году стартовый квотербек Дэниел Джонс покинул команду, запросив отчисление после перевода на скамейку запасных. Клуб рассматривает варианты усиления позиции разыгрывающего.

Обмен Стэффорда не только предоставит «Рэмс» возможность для перестройки, но и сэкономит команде $27 млн под потолком зарплат.

Что касается Роджерса, его переход в «Рэмс» возможен при подписании контракта на льготных условиях. Такая сделка позволит клубу освободить часть бюджета на будущие выплаты, включая новый контракт для ресивера Пуки Накуа в 2026 году.

Если переходы состоятся, Стэффорд и Роджерс окажутся в третьих клубах за свою карьеру, а бывший квотербек «Лайонс» вновь выйдет на поле в Детройте, но уже в форме «Джайентс».