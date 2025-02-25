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Шак Томпсон покинет «Каролину» после 10 лет в составе команды

Лайнбекер Шак Томпсон покидает «Каролина Пэнтерс» после десяти лет в составе команды. Руководство клуба уведомило 30-летнего игрока, что не будет продлевать с ним контракт, и он станет свободным агентом.

Томпсон был выбран «Пэнтерс» в первом раунде драфта-2015 и стал одноклубником Люка Кикли, будущего члена Зала славы, и Томаса Дэвиса, трижды включавшегося в сборную лучших игроков сезона. В дебютном сезоне он помог команде выиграть 15 матчей в регулярном чемпионате и выйти в Супербоул, однако за последующее десятилетие клуб лишь однажды добрался до плей-офф.

За последние два года Томпсон провел всего шесть матчей из-за травм, и «Каролина» приняла решение омолодить корпус лайнбекеров. Несмотря на отсутствие индивидуальных наград, он оставил след в истории клуба, сделав 752 захвата – четвертый результат среди всех игроков команды.

С 12 марта Томпсон сможет подписать контракт с новым клубом.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Шак Томпсон
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