Ресивер «Каролины» Адам Тилен продолжит карьеру в следующем сезоне

Принимающий «Каролина Пэнтерс» Адам Тилен принял решение продолжить профессиональную карьеру.

34-летний ресивер задумывался о завершении карьеры по окончании регулярного сезона.

У Тилена остался последний год по 3-летнему контракту с «Каролиной». Под потолком зарплат соглашение займет чуть больше $8 млн.

Несмотря на пропуск 7 матчей из-за травмы в прошедшем сезоне, Тилен поймал 48 передач на 615 ярдов с 5 тачдаунами.

Среди незадрафтованных агентов в истории НФЛ Тилен занимает 5-е место по приемам (685) и ярдам на приеме (8,311) и 4-е место по тачдаунам на приеме (64).