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Экс-капитан «Филадельфии» Джейсон Келси: «Розыгрыш туш-пуш исполнять тяжело, но он дает огромное преимущество «Иглс»

Бывший центр «Филадельфии» Джейсон Келси рассказал, что розыгрыш туш-пуш физически сложен для его позиции, но при этом остается ключевым элементом нападения «Иглс».

«Для меня, как для центра, это тяжелая штука. В этом розыгрыше ты стараешься опуститься как можно ниже, иногда вплоть до того, что трава оказывается у тебя на лицевой маске. Если удалось продавить вперед, значит, все сделано правильно. Но при этом на тебя могут свалиться сразу четыре человека по 140 кг», — сказал Келси в подкасте The Steam Room.

При этом Келси отметил, что возможность стабильно набирать один ярд в ситуациях, когда другие команды вынуждены пробивать панты, дает «Иглс» серьезное преимущество.

«Мы фактически экономим владение, избегая пантов и смены мяча. Это огромная разница, и ради этого ты готов делать все для команды», — добавил бывший центр.

Келси также высказался против возможного запрета туш-пуша на уровне правил.

«Футбол — это спорт, где все решают физическая сила, агрессия, наше желание против вашего. Это борьба за один ярд — и в этом вся суть игры. В 92% случаев этот розыгрыш успешен. У других команд нет такой же эффективности. Может, «Иглс» просто очень хороши в этом. Справедливо ли наказывать команду только за то, что она выполняет что-то лучше других? Я думаю, что нет», — заключил Келси.

В финале сезона-2024 «Иглс» снова использовали туш-пуш в ключевом моменте. Именно после этого розыгрыша Джейлен Хертс открыл счет в Супербоуле LIX, оформив тачдаун на выносе в первой четверти.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: Pro Football Talk
Джейсон Келси
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