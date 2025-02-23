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Сейфти «Майами» Джевон Холланд сомневается, что останется в клубе

Сейфти «Майами Долфинс» Джевон Холланд выразил сомнение в том, что клуб предложит ему новый контракт.

По словам 24-летнего защитника, он обратил внимание, что его имя не фигурирует в последних публикациях клуба в соцсетях, включая посты ко Дню святого Валентина. Холланд считает, что таким образом «Долфинс» постепенно исключают его из планов на следующий сезон.

«Я вижу, что ребята, которые, возможно, покинут команду, просто больше не появляются в этих постах. Я не появляюсь. Ну, окей, видимо, они уже решили двигаться дальше», — сказал Холланд в подкасте Breakin’ House Rules.

Ранее стало известно, что «Майами» не собирается применять к Холланду франчайз-тег. Пока не поступало информации о переговорах по новому контракту, и с приближением съезда скаутов шансы на их начало уменьшаются.

Холланд был выбран «Долфинс» во втором раунде драфта-2021. На тот момент главным тренером команды был Брайан Флорес. В СМИ уже появились предположения, что его нынешний клуб, «Миннесота», может рассмотреть вариант подписания сейфти в это межсезонье.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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Джевон Холланд
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