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Илай Мэннинг — о непопадании в Зал славы: «Я совершенно спокоен»

Бывший квотербек «Нью-Йорк Джайентс» Илай Мэннинг отреагировал на непопадание в Зал славы НФЛ с первой попытки.

«Я рад за парней, которых включили. Все они это заслужили. Рад за них. Некоторым я написал сообщение, поздравил. У меня было предчувствие, что это будет не мой вечер, и я всё понимаю. Я совершенно спокоен. Я не буду из-за этого как-то иначе воспринимать свою карьеру», — рассказал Мэннинг.

Илай Мэннинг выиграл ровно половину матчей за «Джайентс» в регулярных сезонах — 117 из 236. Он шесть раз выводил команду в плей-офф и дважды побеждал в Супербоуле.

Чтобы попасть в Зал славы, игрок должен получить 80% голосов специального комитета.

Старший брат Илая Пейтон Мэннинг был включен в Зал славы в 2021 году.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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