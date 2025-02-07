Илай Мэннинг не попал в Зал славы НФЛ с первой попытки
В ходе церемонии вручения наград НФЛ был объявлен состав Зала славы из числа футболистов современной эпохи.
В Зал славы будут включены тайт-энд Антонио Гейтс, корнербек Эрик Аллен, ди-энд Джаред Аллен и ресивер Стерлинг Шарп.
Официальная церемония пройдет 2 августа в Кантоне, штат Огайо.
С первой попытки в Зал славы не прошли квотербек Илай Мэннинг, лайнбекер Люк Кикли и кикер Адам Винатьери.
Четыре представителя современной эпохи — это самый малочисленный выпуск с 2005 года.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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