Илай Мэннинг не попал в Зал славы НФЛ с первой попытки

В ходе церемонии вручения наград НФЛ был объявлен состав Зала славы из числа футболистов современной эпохи.

В Зал славы будут включены тайт-энд Антонио Гейтс, корнербек Эрик Аллен, ди-энд Джаред Аллен и ресивер Стерлинг Шарп.

Официальная церемония пройдет 2 августа в Кантоне, штат Огайо.

С первой попытки в Зал славы не прошли квотербек Илай Мэннинг, лайнбекер Люк Кикли и кикер Адам Винатьери.

Четыре представителя современной эпохи — это самый малочисленный выпуск с 2005 года.