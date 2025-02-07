Владелица «Чикаго Беарс» Вирджиния Халас Маккэски умерла в возрасте 102 лет
Не стало владелицы клуба НФЛ «Чикаго Беарс» Вирджинии Халас Маккэски. Она скончалась в возрасте 102 лет.
Вирджиния унаследовала «Чикаго» от своего отца, основателя команды Джорджа Халаса, в 1983 году.
Непосредственным управлением клуба занимались ее сыновья — Майкл Маккэски (до 2011 года) и Джордж Маккэски (по сей день).
За это время «Беарс» дважды выходили в Супербоул и выиграли приз Ломбарди по итогам сезона 1985 года.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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