Владелица «Чикаго Беарс» Вирджиния Халас Маккэски умерла в возрасте 102 лет

Не стало владелицы клуба НФЛ «Чикаго Беарс» Вирджинии Халас Маккэски. Она скончалась в возрасте 102 лет.

Вирджиния унаследовала «Чикаго» от своего отца, основателя команды Джорджа Халаса, в 1983 году.

Непосредственным управлением клуба занимались ее сыновья — Майкл Маккэски (до 2011 года) и Джордж Маккэски (по сей день).

За это время «Беарс» дважды выходили в Супербоул и выиграли приз Ломбарди по итогам сезона 1985 года.