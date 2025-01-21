0

Координатор нападения «Детройта» Бен Джонсон возглавит «Чикаго»

Новым главным тренером «Чикаго Беарс» станет 38-летний координатор нападения «Детройт Лайонс» Бен Джонсон.

На этом посту он сменит Мэтта Иберфлуса, уволенного посреди сезона–2024, завершившегося для «Беарс» с результатом 5–12.

Координатором защиты при Джонсоне должен стать бывший главный тренер «Нью-Орлеан Сейнтс» Деннис Аллен.

В минувшем регулярном сезоне нападание «Детройта» финишировало первым по набранным очкам за игру.

Также Бен Джонсон проходил собеседование в «Джексонвилл Джегуарс» и «Лас-Вегас Рейдерс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoЧикаго
logoДетройт
logoБен Джонсон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тэкл «Детройта» Пеней Сюэлл: «Несправедливо обвинять Джареда Гоффа в нашем вылете из плей-офф»
вчера, 17:38
Мэттью Стэффорд — о продолжении карьеры в НФЛ: «Мне нужно время подумать об этом»
вчера, 15:30
Тренер «Балтимора» Джон Харбо — об ошибке Марка Эндрюса на последних секундах: «Мы бы не добрались до этой стадии без него»
3вчера, 13:24
Сейкуон Баркли обновил рекорд «Филадельфии» по числу выносных ярдов за один матч плей-офф
1вчера, 11:07
НФЛ. Плей-офф. «Филадельфия» сыграла с «Лос-Анджелес Рэмс», «Баффало» против «Балтимора» и другие результаты
203вчера, 05:45
Защитник «Хьюстона» раскритиковал судейство в матче с «Канзас-Сити»
519 января, 16:06
«Питтсбург» отклонил запрос «Чикаго» о потенциальном обмене тренера Майка Томлина
19 января, 14:57
Джейден Дэниелс побил рекорд Эндрю Лака по числу набранных ярдов в дебютный сезон с учетом плей-офф
219 января, 12:41
Возглавлявший «Джетс» в этом сезоне Джефф Улбрик назначен координатором защиты «Атланты»
19 января, 10:10
Трэвис Келси обошел Джерри Райса по числу матчей плей-офф с 100 ярдами на приеме
19 января, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Стартовый гард «Вашингтона» Сэм Козми пропустит остаток плей-офф из-за травмы колена
вчера, 19:42
Новым генеральным менеджером «Теннесси» стал Майк Боргонзи
18 января, 10:53
Бен Джонсон прошел собеседование на должность главного тренера «Лас-Вегаса» с подачи Тома Брэди
12 января, 11:28
«Атланта» отправила в отставку координатора защиты
12 января, 09:23
Ведущим церемонии награждения НФЛ выступит Снуп Догг
11 января, 16:53
В финале студенческого плей-офф встретятся «Нотр-Дам» и «Огайо Стейт»
311 января, 06:19
Агент Тайрика Хилла сообщил, что ресивер останется в «Майами»
10 января, 14:55
Эштон Дженти объявил о выходе на драфт НФЛ
18 января, 16:40
Раннинбек «Детройта» Дэвид Монтгомери должен восстановиться к матчам дивизионного раунда плей-офф
8 января, 13:07
«Даллас» отказал «Чикаго» в просьбе провести собеседование с Майком Маккарти
18 января, 09:19
Рекомендуем