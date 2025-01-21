Координатор нападения «Детройта» Бен Джонсон возглавит «Чикаго»

Новым главным тренером «Чикаго Беарс» станет 38-летний координатор нападения «Детройт Лайонс» Бен Джонсон.

На этом посту он сменит Мэтта Иберфлуса, уволенного посреди сезона–2024, завершившегося для «Беарс» с результатом 5–12.

Координатором защиты при Джонсоне должен стать бывший главный тренер «Нью-Орлеан Сейнтс» Деннис Аллен.

В минувшем регулярном сезоне нападание «Детройта» финишировало первым по набранным очкам за игру.

Также Бен Джонсон проходил собеседование в «Джексонвилл Джегуарс» и «Лас-Вегас Рейдерс».