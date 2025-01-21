Координатор нападения «Детройта» Бен Джонсон возглавит «Чикаго»
Новым главным тренером «Чикаго Беарс» станет 38-летний координатор нападения «Детройт Лайонс» Бен Джонсон.
На этом посту он сменит Мэтта Иберфлуса, уволенного посреди сезона–2024, завершившегося для «Беарс» с результатом 5–12.
Координатором защиты при Джонсоне должен стать бывший главный тренер «Нью-Орлеан Сейнтс» Деннис Аллен.
В минувшем регулярном сезоне нападание «Детройта» финишировало первым по набранным очкам за игру.
Также Бен Джонсон проходил собеседование в «Джексонвилл Джегуарс» и «Лас-Вегас Рейдерс».
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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