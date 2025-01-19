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«Питтсбург» отклонил запрос «Чикаго» о потенциальном обмене тренера Майка Томлина

Представители «Чикаго Беарс» обратились в «Питтсбург Стилерс» с просьбой обсудить возможное сотрудничество с главным тренером команды Майком Томлином.

«Беарс» были готовы рассмотреть вариант обмена специалиста, однако выяснилось, что у тренера в контракте прописано право вето на обмен.

Сам Томлин на днях заявил, что не рассматривает варианты с переходом в другую команду.

Как сообщает ESPN, помимо «Чикаго» еще один неназванный клуб НФЛ обращался в «Питтсбург» с аналогичным предложением.

«Питтсбург» завершил сезон с результатом 10–7 и уступил «Балтимор Рейвенс» в раунде уайлд-кард.

Томлин возглавляет команду с 2007 года. За это время «Стилерс» ни разу не финишировали в регулярке с отрицательным балансом побед и поражений, однако последнюю победу в плей-офф команда одержала в сезоне–2016.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
logoНФЛ
logoЧикаго
logoПиттсбург
logoМайк Томлин
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