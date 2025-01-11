Дешон Уотсон заработал рецидив травмы ахилла и может пропустить сезон–2025 целиком
Квотербек «Кливленд Браунс» Дешон Уотсон повторно порвал ахилл через 3 месяца после операции.
Игроку потребуется новая операция и долгое восстановление. Медики допускают, что Уотсон пропустит весь следующий сезон.
С тех пор, как «Браунс» обменяли Уотсона из «Хьюстон Тексанс» за большое количество драфт-пиков и выдали полностью гарантированный контракт на $230 млн, квотербек отыграл 19 матчей из возможных 51.
«Кливленд» будет выбирать вторым на весеннем драфте.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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